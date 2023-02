Mbappé prépare une grosse surprise, le PSG retient son souffle

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son forfait pour la réception du Bayern Munich mardi semblait acté, Kylian Mbappé pourrait être à l’origine d’une grosse surprise. L’attaquant du PSG récupère rapidement de sa blessure et pourrait figurer sur la feuille de match, la tendance est en tout cas favorable à la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions.

Kylian Mbappé va-t-il réaliser l’exploit d’apparaître sur la pelouse du Parc des Princes à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich ? Il y a quelques jours, l’idée semblait encore saugrenue au vu de l’état de l’international français, victime d’une lésion de la cuisse gauche contre Montpellier, mais Kylian Mbappé pourrait déjouer tous les pronostics et être présent mardi.

Une surprise signée Mbappé ?

En effet, Kylian Mbappé a recouru et a participé à une séance d'entraînement collective ce dimanche, de quoi redonner espoir au PSG, actuellement dans une mauvaise passe après deux défaites consécutives contre l’OM et l’AS Monaco.

Mbappé fait son maximum