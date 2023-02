PSG : Aligner Mbappé contre le Bayern Munich, une grosse bêtise ?

La rédaction

Victime d'une lésion musculaire à la cuisse gauche, Kylian Mbappé était supposé être éloigné des terrains pendant trois semaines. Toutefois, le numéro 7 du PSG aurait déjà fait son retour à l'entrainement collectif de Christophe Galtier. Ainsi, Kylian Mbappé pourrait être de la partie face au Bayern ce mardi soir. Selon vous, est-ce une grosse bêtise d'aligner la star française ce mardi soir ?

Opposé à Montpellier le 1er février, le PSG a perdu Kylian Mbappé. En effet, le numéro 7 de Christophe Galtier a dû quitter la pelouse prématurément en raison d'une blessure. Victime d'une lésion musculaire à la cuisse gauche, Kylian Mbappé devait être absent pour une durée de trois semaines, comme annoncé par le PSG. Toutefois, le vice-champion du monde français pourrait finalement être présent pour le choc de Ligue des Champions face au Bayern ce mardi soir.

Kylian Mbappé a repris l'entrainement collectif au PSG

Selon les informations de L'Equipe , confirmée par Le Parisien puis RMC Sport , Kylian Mbappé a participé - en partie - à la séance collective de ce dimanche de Christophe Galtier. Ainsi, le numéro 7 du PSG postule pour figurer sur la feuille de match pour le duel face au Bayern ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Kylian Mbappé dans le groupe pour affronter le Bayern ?