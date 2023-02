Le PSG condamné sans Mbappé ? Il se lâche

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a un rôle de poids dans l’animation offensive du PSG et a même sauvé la mise du club de la capitale à plusieurs reprises dans les moments cruciaux. Alors qu’il est blessé et potentiellement forfait face au Bayern Munich, Presnel Kimpembe a nié toute Mbappé dépendance.

Depuis le 1er février, le PSG doit opérer sans Kylian Mbappé blessé à la cuisse. Depuis, Lionel Messi est parvenu à porter le PSG face à Montpellier et à Toulouse (3-1 et 2-1). Cependant, le champion du monde n’a rien pu faire pour éviter l’élimination du Paris Saint-Germain en 1/8ème de finale de Coupe de France face à l’OM (2-1) et n’était pas du voyage à l’AS Monaco pour la défaite de samedi (3-1). La cause ? Une diminution physique.

Kimpembe nie une Mbappé dépendance

Le PSG y arrive moins sans ses stars et surtout sans Kylian Mbappé. De quoi faire grandir l’idée de l’existence d’une certaine Mbappé dépendance au Paris Saint-Germain. Un point qui a été soulevé samedi en zone mixte par les journalistes avec Presnel Kimpembe qui avait pris la parole avec le mégaphone devant les supporters parisiens présents à Louis II. Pour le titi parisien, il n’y a pas de Mbappé dépendance au PSG.

«Il n'y a pas que Kylian même si on sait que c'est un joueur majeur»