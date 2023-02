Le PSG court à la catastrophe, il l'annonce en direct

Arnaud De Kanel

Défait à Monaco 3 buts à 1, le PSG a affiché un nouveau visage très inquiétant. Le club de la capitale a enchainé une seconde défaite dans la même semaine et ne s'est pas rassuré avant de recevoir le Bayern Munich. Pour Alain Roche, plus rien ne va dans ce PSG là.

Avant chaque huitième de finale de Ligue des champions, le PSG a l'habitude de perdre tous ses moyens, mais cette saison, c'est encore pire. Le collectif parisien est inexistant et les hommes de Christophe Galtier sombrent match après match. Alain Roche ne voit pas comment le PSG peut inverser la tendance.

«Une équipe lambda»

« Ce n’est pas une équipe. Elle est devenue une équipe lambda, moyenne. On a été désagréablement surpris par sa réaction, on a même senti de l’impuissance à un moment. Tous ces joueurs sont perdus, ils ne courent pas ensemble, ni pour défendre ni pour attaquer », a relevé Alain Roche au micro de Canal+ , avant de poursuivre.

«La confiance est touchée»