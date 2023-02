Le PSG s’est-il totalement planté avec Christophe Galtier ?

La rédaction

Le PSG a déjà perdu quatre de ses matchs disputés en 2023, soit autant que sur toute l’année civile de 2022. Christophe Galtier vit des moments difficiles sur le banc du Paris Saint-Germain alors que le rendez-vous de l’année approche face au Bayern Munich. Le PSG s’est-il planté avec Galtier ? C’est notre sondage du jour !

Depuis la reprise de la compétition et la fin de la coupure des championnats en raison de la Coupe du monde, le PSG ne semble plus y arriver. Et ce, à tous les niveaux. Que ce soit leurs stars comme Kylian Mbappé qui s’est d’ailleurs blessé le 1er février dernier ou Marquinhos qui semble avoir du mal depuis un bon moment ou bien l’entraîneur même Christophe Galtier, tout n’est pas rose au PSG.

Une élimination prématurée en Coupe de France, un niveau de jeu alarmant

Alors que le club de la capitale va sans doute jouer une partie de sa saison mardi prochain lors du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions avec la réception du Bayern Munich, le PSG ne s’est pas préparé de la meilleure des manières et s’est même incliné par deux fois cette semaine à Marseille mercredi pour le 1/8ème de finale de Coupe de France face à l’OM (2-1), et samedi après-midi à l’occasion du déplacement à l’AS Monaco (3-1). Christophe Galtier a tiré la sonnette d’alarme avant le choc face au Bayern Munich en expliquant être inquiet.

Une saison délicate

Le PSG ne dispose pas d’une avance considérable en Ligue 1, a été éliminé prématurément de la Coupe de France, et pourrait voir sa saison terminée dès le mois de mars en cas d’élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich. Un bilan qui serait donc bien maigre pour Christophe Galtier si ce scénario se confirmait. La nouvelle direction du PSG se serait-elle plantée avec Galtier ?