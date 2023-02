Mercato raté pour le PSG, il ne digère pas

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Privé de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Marco Verratti, le PSG a perdu pour la deuxième fois de la semaine. Après l'OM, c’est l’AS Monaco qui a fait tomber le club de la capitale. Christophe Galtier a analysé cette rencontre en pointant du doigt son effectif restreint, un point important après un mercato raté.

Alors que le PSG avait besoin de renfort cet hiver, le recrutement a été inexistant. Hakim Ziyech devait venir mais le deal a avorté au dernier moment en raison d’un problème de documents, le PSG se retrouve donc sans recrue. Un mercato raté qui plombe le PSG en ce moment vu le nombre de blessures.

Le PSG perd encore

Privé de Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Marco Verratti, Paris s’est incliné à Monaco ce samedi, trois jours après sa défaite contre l’OM. Après la rencontre, Christophe Galtier s’est plaint des absences, tout en glissant une petite phrase subliminale sur son effectif restreint.

«Le plus mauvais depuis 10 ans» : il veut le virer du PSG ! https://t.co/BLVjD9HeOX pic.twitter.com/h6kccCFGbT — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

«C’est bizarre de dire ça quand on est au PSG»