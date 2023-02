PSG : Nouvelle réponse à la mauvaise «blague» de la famille Messi

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi retrouvera le FC Barcelone si Joan Laporta quitte le club. C'est en tous les cas ce qu'a affirmé son frère, Matias, avant d'expliquer qu'il s'agissait d'une blague de sa part. Interrogé ce samedi après-midi, Xavi s'est prononcé sur la sortie de Matias Messi.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Lionel Messi pourrait faire son retour au FC Barcelone en cas de départ de Joan Laporta d'après son frère. « J'ai une coupure collée de SPORT, de Barcelone, qui dit 'Messi devrait revenir à Barcelone' et j'ai sous-titré 'hahaha nous n'allons pas revenir à Barcelone et si nous revenons nous ferons un bon nettoyage'. Virez Joan Laporta, un homme ingrat. (...) Les gens auraient dû venir manifester pour que Laporta parte et que Messi reste » , a affirmé Matias Messi lors d'un live sur Twitch .

«S'il s'est excusé, c'est fini»

Alors que cette sortie a créé la polémique, Matias Messi est revenu sur ses propos, expliquant qu'il avait fait une blague de mauvais gout : « Je veux revenir de ce que j’ai dit sur les médias sociaux, j’étais juste avec mon fils et mes amis en train de faire une blague. Comment puis-je penser cela d’un club aussi grand que Barcelone et de son histoire, qui a tant donné à ma famille et à Leo. Pour nous, la Catalogne est notre deuxième maison et c’est de notoriété publique. Je suis vraiment désolé et je m’excuse auprès de tout le monde, surtout auprès des Barcelonistas ».

«Nous pouvons tous faire des erreurs»