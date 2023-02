Mercato - PSG : Il veut rejoindre Kylian Mbappé, c’est improbable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très provocateur à l’encontre de Kylian Mbappé après la victoire de l’Argentine en finale de la Coupe du Monde face à l’équipe de France, Emiliano Martinez semble pourtant enclin à évoluer avec l’attaquant tricolore. Et il lance un appel du pied à peine masqué à l’encontre du PSG pour son avenir.

Sacré meilleur gardien de la Coupe du monde 2022 au Qatar l’hiver dernier, Emiliano Martinez (30 ans) a notamment écœuré l’équipe de France lors de la séance de tirs au but finale. Les performances du gardien argentin ont donc marqué ce Mondial, de là à avoir un impact sur son avenir en club ? Martinez porte actuellement les couleurs d’Aston Villa, mais il se verrait bien franchir une nouvelle étape…

Une décision radicale est prise avec Mbappé, voilà son remplaçant https://t.co/zyAGKwWgjT pic.twitter.com/OhrMCdwu8D — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

Martinez rêve du PSG… et de Mbappé !

Interrogé dans les colonnes de France Football, Emiliano Martinez a lancé un appel du pied à peine masqué envers le PSG : « Ça me plairait d’évoluer en Ligue 1 ? J’ai envisagé plusieurs fois de venir jouer en L1 étant plus jeune. Le PSG est un grand club avec d’immenses joueurs. Qui n’aimerait pas y jouer ? (…) Je pourrais retrouver Mbappé et Messi ? Deux cracks ! Le genre de coéquipiers que n’importe quel joueur rêve d’avoir », indique l’international argentin. Une sortie médiatique pour le moins improbable, surtout quand on sait à quel point il s’était montré provocateur avec Mbappé après la finale de la Coupe du Monde.

Martinez se voit bouger