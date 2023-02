Cristiano Ronaldo sur le départ, sa destination est déjà connue

Arnaud De Kanel

Auteur d'un quadruplé lors de sa dernière sortie, Cristiano Ronaldo a enfin lancé son aventure avec le maillot d'Al-Nassr. A son arrivée en Arabie Saoudite, le quintuple Ballon d'Or avait affirmé en avoir terminé avec le football européen. Pourtant, son départ serait déjà dans les cordes si l'on en croit son entraineur.

Et si Cristiano Ronaldo claquait déjà la porte d'Al-Nassr ? Traité comme un véritable roi au Moyen-Orient, CR7 s'intègre peu à peu au collectif. Le Portugais a inscris un retentissant quadruplé et plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Bien qu'il ait annoncé qu'il ne retournerait plus en Europe, il pourrait faire machine arrière, un mois après son arrivée en Arabie Saoudite.

Great feeling to have scored 4 goals and reaching my 500th league goal in a very solid win by the team!💪🏼⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/o2ZfV6fYBu — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 9, 2023

«Mon travail est fini en Europe»

Lors de sa présentation début janvier, Cristiano Ronaldo fermait la porte à un retour en Europe. « Je me sens bien, je suis si fier d’avoir pris cette grande décision dans ma vie. Mon travail est fini en Europe, j’ai joué dans les plus grands clubs en Europe. Maintenant, c’est un challenge et je suis heureux qu’Al-Nassr m’ait donné cette opportunité. Pas que pour le football, mais pour les futures générations. C’est un challenge, mais je suis ravi. Ma famille est heureuse aussi. Quand j’ai pris la décision, ma famille et mes enfants m’ont soutenu. L’accueil d’hier était incroyable. C’est une grande opportunité, pas que dans le foot, mais aussi pour changer les mentalités des nouvelles générations. J’ai eu plusieurs offres en Europe, au Brésil, en Australie, en MLS et même au Portugal », assurait-il. Mais Rudi Garcia a lâché une véritable bombe au sujet de son avenir.

«Il retournera en Europe»