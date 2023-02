Le PSG ne veut plus le voir, tout n’est pas perdu

Axel Cornic

Le printemps va être crucial pour le Paris Saint-Germain, qui devrait voir plusieurs dossiers délicats se décider sur le front des départs. De nombreux prêts ont en effet été bouclés lors du dernier mercato estival et si certains semblent aller droit dans le mur, avec des pertes d’argent importantes, d’autres pourraient bien déboucher sur issue favorable.

Le grand ménage de l’été dernier a fait de nombreuses victimes, mais certaines solutions pourraient être seulement passagères. C’est le cas avec Leandro Paredes, puisque La Gazzetta dello Sport a récemment annoncé que la Juventus ne lèvera pas son option d’achat, avec le joueur qui reviendrait donc au PSG.

La catastrophe Paredes

Lors des négociations autour du prêt de Paredes lors du dernier mercato estival, le PSG et la Juventus avaient instauré une option d’achat fixée à 22,5M€ qui serait devenue obligatoire en cas de qualification des Bianconeri pour les phases finales de Ligue des Champions. Or, cela n’a pas été le cas et à Turin on souhaiterait sauter sur l’occasion pour ne pas garder la payer.

Un nouveau prêt pour Wijnaldum ?