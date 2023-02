Le PSG ne veut plus le voir, son transfert est relancé

Axel Cornic

Pour dégraisser son effectif l’été dernier, le Paris Saint-Germain a été obligé de boucler un grand nombre de prêts. C’est le cas avec Georginio Wijnaldum, dont l’avenir semblait s’assombrir avec la fracture au tibia contractée en début de saison. Mais le milieu est enfin de retour avec l’AS Roma, ce qui pourrait bien relancer son avenir.

La principal entrée d’argent de l’été prochain viendra sans aucun doute des prêts, avec Luis Campos qui en a bouclé pas moins d’une quinzaine depuis son arrivée au PSG. En ce qui concerne Georginio Wijnaldum, il pourrait rapporter près de 8M€ si son option d’achat est levée par l’AS Roma.

Un prêt qui semblait tourner à la catastrophe

Mais l’aventure italienne a très mal commencé pour le milieu du PSG, qui n’a disputé que douze petites minutes... avant de se fracturer le tibia. On ne l’a donc plus vu depuis le 14 aout dernier, mais l’espoir est peu à peu revenu, puisque tout récemment on l’a aperçu sur le banc de la Roma, lors de la défaite contre la Cremonese en Coppa Italia (1-2).

Wijnaldum est enfin de retour