PSG : Deux nouveaux clashs pour Neymar, ça chauffe !

Attendu au tournant alors qu’il était la seule star offensive disponible pour le déplacement du PSG à Monaco samedi, Neymar a finalement rendu une copie très décevante. Et l’attaquant brésilien s’est surtout illustré par deux altercations, pendant et après cette rencontre face au club de la Principauté.

C’est la crise au PSG ! Déjà éliminé de la Coupe de France mercredi par l’OM, le club de la capitale a lourdement chuté samedi sur la pelouse de l’AS Monaco en championnat (3-1) et se retrouve au plus bas moralement, le tour à quelques jours de la réception du Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions. Une situation qui provoque de vives tensions au PSG…

Neymar-Campos, l’altercation

Comme l’a révélé L’EQUIPE, Luis Campos aurait été excédé par la prestation du PSG à Louis II, et le conseiller sportif aurait alors décidé de recadrer le groupe après la rencontre. Il aurait notamment reproché aux joueurs un « manque d’agressivité ». Mais selon le quotidien sportif, Neymar et Marquinhos n’auraient pas du tout accepté ces remontrances de Campos, et un échange « très vif » et « intense » aurait alors éclaté entre les deux Brésiliens du PSG et le dirigeant portugais.

Neymar s’est aussi accroché avec Vitinha

Mais il ne s’agit pas du seul clash de la journée pour Neymar. Quelques minutes auparavant, en plein match contre l’AS Monaco, l’international brésilien s’en est pris verbalement à Vitinha dans une longue séquence, lui reprochant très fermement de ne pas lui donner le ballon assez rapidement. Et s’en est suivie une longe explication de texte entre les deux joueurs du PSG. Ambiance….