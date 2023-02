Crise au PSG : Il craque en direct

Arthur Montagne

Sur la pelouse de l'AS Monaco, le PSG a concédé sa quatrième défaite en 2023 (1-3) et se met en difficulté quelques jours avant d'affronter le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions mardi au Parc des Princes. Et Christophe Galtier, en colère après la prestation de ses joueurs, ne cache plus son inquiétude pour la suite de la saison.

Depuis le début de l'année 2023, le PSG enchaine les mauvais résultats et vient de concéder sa quatrième défaite en un mois et demi, sur la pelouse de l'AS Monaco (1-3). Une situation qui agace clairement Christophe Galtier qui ne cache plus son agacement à l'occasion de son passage en conférence de presse.

«Je suis en colère»

« Nous avons eu une entame de match catastrophique, avec deux buts encaissés en 16 ou 18 minutes. En modifiant l’organisation, nous semblions revenir dans le match. Nous nous sommes procuré quelques occasions et avons marqué ce but. Mais je suis en colère sur la manière dont nous encaissons le troisième, encore une fois dans la profondeur sur une phase de transition. Tout part d’un coup de pied arrêté en notre faveur. C’est à 15 ou 20 secondes de la fin de la première période. Tant bien que mal, nous étions à 2-1 grâce à de notre gardien de but (Gianluigi Donnarumma) et puis nous encaissons ce but très stupide au pire des moments. En deuxième période, rien ne s’est passé en dehors des arrêts de Gigio’, auteur d’un gros match, sur les situations monégasques », lance le coach du PSG en conférence de presse avant d'afficher son inquiétude.

«Si je n’étais pas inquiet, ce serait grave»