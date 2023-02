Un clash éclate, le PSG va être ravi

Pierrick Levallet

Rien ne va plus au PSG. Défait par l'OM en Coupe de France, le club de la capitale s'est également incliné face à l'AS Monaco ce samedi (3-1) alors que le choc face au Bayern Munich approche. Le ton serait d'ailleurs monté dans le vestiaire parisien. Mais au Bayern Munich, l'ambiance ne serait pas au beau fixe non plus.

À l’approche du choc face au Bayern Munich, plus rien ne va au PSG. Éliminés par l’OM en Coupe de France, les hommes de Christophe Galtier espéraient se relancer face à l’AS Monaco. Mais les Parisiens se sont montrés peu rassurants et se sont même inclinés (3-1). Leur prestation n’est d’ailleurs pas du tout passée auprès de Luis Campos.

Le ton est monté entre Neymar, Marquinhos et Campos

Comme révélé par Prime Video , RMC puis L’Equipe , Luis Campos aurait poussé un gros coup de gueule dans le vestiaire à la mi-temps de Monaco - PSG. Le conseiller football parisien aurait notamment reproché le « manque d’agressivité » de certains, de quoi faire réagir Neymar et Marquinhos. Le ton serait rapidement monté entre les trois hommes. Mais il n’y aurait pas qu’au PSG que la situation dégénérerait.

Ça chauffe aussi au Bayern Munich