Il a un secret pour arrêter Messi et Neymar, le PSG peut trembler

Pierrick Levallet

Dans le meilleur des scénarios, le PSG devrait pouvoir compter sur Lionel Messi et Neymar face au Bayern Munich ce mardi. Les deux stars parisiennes auront pour mission de sortir la tête du club de l'eau afin d'éviter la catastrophe en Ligue des champions. Cependant, Matthijs De Ligt avoue avoir un petit secret pour les stopper.

Le PSG est entré en crise. Après sa défaite contre l’OM, le club de la capitale n’a pas su rebondir ce samedi et s’est incliné face à l’AS Monaco (3-1). À l’approche de la grande échéance face au Bayern Munich ce mardi en Ligue des champions, la situation devient préoccupante à Paris. Et en plus de tout cela, Matthijs De Ligt avoue avoir un petit secret pour stopper l’armada offensive parisienne.

De Ligt donne le secret pour stopper la MNM

« Mbappé, Messi et Neymar ? Tout le monde sait ce que ces joueurs peuvent faire et la qualité qu'ils ont. Je n'ai donc pas besoin de regarder trop de vidéos (rires). J'essaie simplement d'être aussi concentré que possible. Il faut être au mieux de sa forme pour les arrêter » a ainsi confié le défenseur central du Bayern Munich à T-Online .

