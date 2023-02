C’est la crise au PSG, il lance un énorme avertissement

Pierrick Levallet

En grande difficulté depuis le retour de la Coupe du monde, le PSG n'y arrive plus. La situation du club de la capitale devient préoccupante à quelques heures du choc contre le Bayern Munich. Cependant, Matthijs De Ligt préfère rester sur ses gardes, conscient de la qualité de l'effectif parisien dont Christophe Galtier dispose.

Rien ne va plus au PSG. Depuis que les joueurs sont revenus de la Coupe du monde, le club de la capitale affiche un visage totalement différent du début de saison. La formation parisienne est à la peine, méconnaissable. La situation devient plus qu’alarmante à l’approche du choc contre le Bayern Munich. Et les choses n’ont pas l’air de vouloir s’arranger.

Rien ne va plus au PSG, une crise historique se profile https://t.co/qxv0zXp7N5 pic.twitter.com/ghzRnXPzfC — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Le PSG n’y arrive plus

Après l’élimination en Coupe de France contre l’OM, le PSG s’est incliné face à l’AS Monaco ce samedi (3-1). Les hommes de Christophe Galtier ont échoué lors des deux réels tests que constituaient ces rencontres avant le 14 février. C’est donc un PSG en manque de confiance et en perte de vitesse qui va se présenter face au Bayern Munich ce mardi. Mais Matthijs De Ligt préfère rester sur ses gardes.

De Ligt se méfie tout de même du PSG