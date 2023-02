Rien ne va plus au PSG, une crise historique se profile

Pierrick Levallet

Depuis le retour de la Coupe du monde, le PSG affiche un visage totalement différent de celui du début de saison. Le club de la capitale est méconnaissable. Ce samedi, après un revers subi au Stade Vélodrome contre l’OM en Coupe de France, la formation parisienne s’est inclinée face à l’AS Monaco (3-1). À l’approche du choc face au Bayern Munich en Ligue des champions, la situation devient alarmante. Le PSG est en crise. Et si Christophe Galtier ne redresse pas la barre, le leader de la Ligue 1 pourrait bien vivre l’une des plus grosses crises de l’ère QSI.

Il réclame «une union sacrée» au PSG, Mbappé valide https://t.co/dNgBLqZD5W pic.twitter.com/GifV0enfRl — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Benzema a détruit le PSG de Pochettino

La saison dernière, le PSG avait déjà vécu un profond malaise. Sous les ordres de Mauricio Pochettino, le PSG s’était imposé face au Real Madrid lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le match retour était d’ailleurs bien engagé, avec l’ouverture du score de Kylian Mbappé. Mais une petite boulette de Gianluigi Donnarumma a suffi pour instaurer le doute dans l’esprit des joueurs parisiens. Karim Benzema, auteur d’un triplé, a su l’exploiter pour qualifier les Merengue . Le PSG, de son côté, a encore été éliminé très tôt de la Ligue des champions cette saison là. Après cette désillusion, l’équipe de Mauricio Pochettino n’a plus été la même. Et depuis cet échec, certains joueurs, comme Marquinhos, n’ont plus eu le même rendement.

Tuchel, sa relation explosive avec Leonardo a eu raison de lui

L’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG a d’ailleurs été le résultat d’une autre crise dans la capitale. En 2020, la relation était devenu très tendu entre Leonardo et Thomas Tuchel. Alors que l’équipe parisienne sortait d’une finale de Ligue des champions, perdue face au Bayern Munich, la situation s’est envenimée entre l’entraîneur et le directeur sportif. L’Allemand a notamment critiqué ouvertement certains choix de sa direction sur le mercato. L’atmosphère était devenue électrique au PSG, au point d’atteindre le point de non-retour. En décembre, après une défaite contre Strasbourg, Thomas Tuchel est licencié en cours de saison pour laisser sa place à Mauricio Pochettino. Tandis que l’Allemand a parfaitement rebondi du côté de Chelsea, en allant chercher la Ligue des champions, le PSG s’est arrêté au stade des demi-finales, éliminé par Manchester City.

La remontada a laissé des traumatismes au PSG

La saison 2016-2017 n’a pas non plus été l’exercice le plus rayonnant du PSG. En difficulté en championnat, le club de la capitale est surclassé par l’AS Monaco. Les Monégasques d’un certain Kylian Mbappé finiront d’ailleurs champions de France à l’issue de la saison. Mais cette période sous Unai Emery est surtout marquée par un nouvel échec cuisant en Ligue des champions, et sans doute le plus important. Victorieux 4-0 au match aller face au FC Barcelone, le PSG faisait très nettement office de favori pour le match retour au Camp Nou. Mais le rêve d’une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions a viré au cauchemar le 8 mars 2017. Les hommes d’Unai Emery ont très mal démarré la rencontre puisqu’ils se sont retrouvés menés 2-0 à la mi-temps. Lionel Messi a alourdi la marque, redonnant de l’espoir au FC Barcelone. Mais à l’heure de jeu, Edinson Cavani a éteint le Camp Nou. À 3-1, le Barça était condamné à l’exploit pour se qualifier. Mais menés par un Neymar époustouflant, les Blaugrana ont tout donner dans les derniers instants de la rencontre. Et dans les ultimes secondes, Sergi Roberto a refroidi le PSG avec le but du 6-1, synonyme d’élimination parisienne. Cette défaite restera certainement comme la pire du projet QSI en Ligue des champions.

Serge Aurier a dézingué tout le monde sur Periscope, le PSG s'est tiré une balle dans le pied avec Ancelotti