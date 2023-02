Le Qatar vise un projet en or avec le PSG, la révolution est en marche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Plus de 10 ans après le rachat du Paris Saint-Germain, le Qatar souhaite mettre la main sur un autre cador européen avec Manchester United. La famille Glazer est à la recherche d’un repreneur pour la formation anglaise et verrait d’un bon oeil cet intérêt. Malgré le règlement de l’UEFA, le pays du Golfe pourrait obtenir le feu vert pour parvenir à ses fins.

Manchester United sera-t-il bientôt sous pavillon qatari au coté du Paris Saint-Germain ? C’est en tout cas la volonté affiché le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Alors que la famille Glazer, propriétaire des Red Devils depuis 2005, souhaite se séparer de la formation anglaise, le Qatar est à l’affût comme l’ont indiqué très récemment certaines sources. L’UEFA interdit pourtant à un propriétaire de posséder deux clubs susceptibles de se croiser en Coupe d’Europe, mais le pays du Golfe aurait une stratégie en tête pour détourner ce règlement.

La stratégie du Qatar pour posséder le PSG et Manchester United

Si le PSG est contrôlé par QSI (Qatar Sport Investments) depuis son rachat en 2011, le Qatar aurait dans l’idée de confier les rênes de Manchester United à QIA (Qatar Investment Authority), et ainsi montrer à l’UEFA que les deux clubs ne sont pas la possession d’une seule et unique entité. Un stratagème susceptible de fonctionner à en croire The Daily Mail. Le média britannique affirme que l'UEFA semble prête à donner son feu vert au Qatar pour racheter Manchester United, malgré le conflit d'intérêts apparent que cela pourrait entraîner en Ligue des champions à cause du PSG.

L’UEFA pourrait donner son feu vert

En effet, l’instance du football européen pourrait donner son aval à la condition que le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani reste une figure symbolique du PSG et de Manchester United, sans intervention, et que les deux clubs disposent d’une gestion séparée, sans aucune structure commune. L'UEFA a déjà créé un précédent en autorisant le RB Leipzig et le Red Bull Salzburg à participer à la Ligue des champions, et ce alors que les deux écuries sont financées par la société Red Bull. Le projet des Qataris semble donc prendre forme, alors que ces derniers semblent être les seuls capables de se rapprocher des exigences de la famille Glazer, qui espère empocher 6,7 milliards d’euros, tandis que Jim Ratcliffe, fondateur d’Ineos et propriétaire de l’OGC Nice, s’est d’ores et déjà positionné.