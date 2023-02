«Personne ne lui dit rien», il réclame une révolte contre Neymar

Arnaud De Kanel

Encore loin du niveau de jeu qu'il avait affiché en début de saison, Neymar a sombré au stade Louis II. Le Brésilien devait pourtant porter l'attaque parisienne étant donné que Leo Messi et Kylian Mbappé étaient absents. Finalement, il est une nouvelle fois passé à côté de son match. Alain Roche en attend plus de lui.

Depuis le retour de la Coupe du monde, le PSG n'y arrive plus. Neymar est la parfaite illustration de ce naufrage parisien car avant le Mondial, il était au top de sa forme. Mais voilà, lui et ses coéquipiers n'y arrivent plus et du fait de son statut, du moins celui qu'il revendique, Alain Roche le vise en particulier après la défaite à Monaco.

Roche appelle à la révolte

« Vous avez un garçon, Vitinha, qui n’est jamais avare d’efforts même s’il n’est pas très bon en ce moment. Quand on se dit leader d’une équipe comme Neymar, on est là pour encourager ses partenaires qui sont en total manque de confiance. Je voudrais bien aussi que Vitinha lui rentre un peu dans la gueule », a lâché Alain Roche au micro de Canal+ , avant de poursuivre.

«Personne ne lui a rien dit»