Bourreau du PSG, il veut remettre ça

Buteur face au PSG en finale de la Ligue des champions en 2020 (1-0), Kingsley Coman a joué un sale tour à son club formateur. Et alors que le Bayern Munich va une nouvelle fois défier le PSG mardi, le titi parisien veut remettre ça.

Formé au PSG, Kingsley Coman a fait toutes ses classes au sein du centre de formation du club de la capitale et y a même fait ses premiers pas en tant que professionnel. Cependant, après avoir été lancé dans le grand bain par Laurent Blanc, Coman prenait la décision de parfaire sa formation en dehors de l’hexagone.

Coman a planté un couteau dans le dos au PSG au Final 8 de 2020

À l’été 2014, il refuse un contrat professionnel du PSG et s’engage à la Juventus avant de signer au Bayern Munich un an plus tard. L’international français se sent chez lui au Bayern et a même remporté la Ligue des champions face à son club formateur du PSG en août 2020 lors du Final 8 à Lisbonne.

«On prend beaucoup de confiance et c’est bien d’aborder le match de Paris dans ces conditions»