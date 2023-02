OM - PSG : Riolo clashe encore sa cible préférée

Hugo Chirossel

Au-delà de simplement s’imposer face au PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France (2-1), l’OM l’a fait avec la manière. Les Marseillais sont restés fidèles à leurs principes de jeu, ce qui a demandé un gros travail des joueurs d’Igor Tudor, notamment des milieux de terrain qui ont pris le dessus sur leurs opposants. L’occasion pour Daniel Riolo de faire passer un message à Marco Verratti, sans pour autant le nommer.

Après plus de 11 ans d’attente, les Marseillais ont finalement vu l’OM s’imposer à domicile face au PSG. Vainqueur mercredi soir en huitièmes de finale de la Coupe de France (2-1), l’OM n’avait plus battu le club de la capitale à l’Orange Vélodrome depuis le 27 novembre 2011.

« L'OM est supérieur au PSG ce soir »

Un match au cours duquel le PSG a semblé bien inférieur en terme d’intensité. Pour Daniel Riolo, c’est surtout au milieu de terrain que les hommes d’Igor Tudor ont fait la différence. L’éditorialiste de RMC en a profité pour faire passer un message à Marco Verratti, qui est souvent la cible de ses critiques, sans pour autant le nommer.

« J'ai toujours raison avant les autres »