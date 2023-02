PSG : «Mbappé ? On pourrait être dans la faute professionnelle grave...»

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

À quelques heures du choc entre le PSG et le Bayern Munich, l’impensable pourrait se produire. Blessé à l’ischio-jambier, Kylian Mbappé pourrait finalement être de la partie. Pour Rolland Courbis, consultant pour RMC et BFM TV, ce scénario apparait ubuesque. Et même dangereux. Explication.

Sur une action anodine, contre Montpellier, Kylian Mbappé s’est blessé. Le verdict du staff médical ne laissait alors que peu de place au doute quant à sa participation aux huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, ce mardi 14 février, contre le Bayern Munich. Touché à l’ischio-jambier, le Français avait besoin de près de trois semaines pour pouvoir se remettre sur pied. Mais seulement dix jours de convalescence après et le voilà de retour à l’entraînement ! Depuis dimanche, Kylian Mbappé s’entraîne avec le groupe, normalement. Et postule pour le match contre le Bayern Munich.

Enorme surprise au PSG, Mbappé vend la mèche https://t.co/tpAmQ5oAfG pic.twitter.com/SlOJvMXisU — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

« Mbappé ne va pas jouer une minute ! »

Contacté par le10sport.com , Rolland Courbis ne veut pas croire à ce « miracle ». Pour le consultant de RMC , Kylian Mbappé n’est pas en état : « Mbappé titulaire ? (rire) Je n’y crois pas une seconde. Je pense que Mbappé ne va pas jouer une seule minute de ce match-là ! On parle d’une blessure à l’ischio-jambier. A mes yeux, l’une des blessures les plus traître qui existe. Comme on prend un couteau dans le dos, ici, on a la sensation de prendre un couteau dans la cuisse. Et là où elle est traître, cette blessure, c’est que même quand tu penses être guéri, même quand tu n’as plus de douleur, tu n’es pas remis pour autant. Et je ne peux pas croire que le PSG, le staff médical et des gens bien plus compétents que moi sur ce sujet puissent imaginer, prendre le risque ou encore permettre à Kylian Mbappé de participer à ce match. Ce sera une totale imprudence qui friserait l’inconscience ! »

La peur d’une rechute

Pour nourrir son propos, Rolland Courbis met en avant les caractéristiques physiques et les qualités athlétiques de Kylian Mbappé. A ses yeux, le risque de rechute est beaucoup trop grand : « Aussi exceptionnel que puisse être Kylian, aussi phénoménal soit-il, footballistiquement comme musculairement, il reste « humain ». Il ne peut pas être à l’abri d’une rechute si courante dans ce type de blessure. Si Mbappé avait le profil de Messi, où ça trottine plus que ça ne court, alors là, oui, pourquoi pas… Mais le jeu et la force de Kylian Mbappé, ce sont les accélérations. Et comment tu accélères avec un ischio jambier à peine cicatrisé ? Non, je ne vois pas. Mais attention… S’il joue, ce que j’ai beaucoup, beaucoup de mal à croire, que Mbappé ne se claque pas. Parce que là, on ne serait pas dans l’erreur, on serait dans la faute professionnelle grave… »

Mbappé sur le banc

Si une titularisation de Kylian Mbappé semble effectivement peu probable, sa présence sur le banc commence à devenir certaine. Le champion du monde est dans le groupe et pourrait donc, le cas échéant, entrer en jeu. Pour le reste, Christophe Galtier devrait choisir d’aligner le jeune Warren Zaïre-Emery au milieu du terrain, en plus de Carlos Soler, pour assister Neymar et Messi devant.



La composition probable :

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Mendes – Danilo Pereira, Verratti – Soler, Neymar, Messi, Zaïre-Emery