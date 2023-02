«Cadeau empoisonné», le PSG prend un énorme risque !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon toute vraisemblance, Warren Zaïre-Emery sera titulaire avec le PSG ce mardi soir face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Un choix tactique particulièrement risqué aux yeux de Rolland Courbis, qui symbolise également un mercato estival raté pour le consultant de RMC Sport.

Actuellement en pleine crise sportive, le PSG joue gros ce mardi soir en 8es de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. À en croire les dernières tendances, Christophe Galtier aurait décidé d’aligner Warren Zaïre-Emery dès le coup d’envoi, le jeune milieu de terrain de 16 ans étant l’un des hommes en forme du moment au sein du PSG. Contacté par le10sport.com, Rolland Courbis donne son point de vue sur ce choix fort.

PSG : Un gros coup de bluff avant le Bayern Munich ? https://t.co/82FOVSraya pic.twitter.com/6Z19qXq7t9 — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

« Je me permets de m’interroger »

Et le consultant de RMC Sport ne dissimule pas ses inquiétudes quant à cette titularisation de Zaïre-Emery au PSG : « On parle d’un jeune joueur, très prometteur, un futur très bon. Et je dis bien ‘futur’ quand je parle de ce talent. Il n’a pas 17 ans, il a encore le temps de progresser. Je ne sais pas ce qu’on cherche à vouloir titulariser un si jeune joueur dans un tel match. On veut s’acheter de la tranquillité des supporters ? En alignant ce joueur-là, on aura moins de chance de se faire siffler ? Je me permets de m’interroger. Et j’espère que ce n’est pas le cas car ça serait sincèrement inquiétant », explique Courbis.

« L’aveu que le recrutement est complètement raté »