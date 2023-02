«Tu vas avoir mal» : Lionel Messi sème la terreur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposé ce mardi au Bayern Munich, le PSG veut se racheter après avoir concédé deux défaites de rang. De retour de blessure, Lionel Messi sera très attendu, lui qui sort d’une Coupe du monde éblouissante. Dayot Upamecano en a fait les frais avec les Bleus et il se méfie toujours autant de la Pulga.

Battu en huitième de finale la saison dernière par le Real Madrid, le PSG affronte mardi soir le Bayern Munich au Parc des Princes. Une confrontation équilibrée sur le papier mais que Paris n’aborde pas de la meilleure des manières puisque le club de la capitale vient d’enchaîner deux défaites en trois jours contre l’OM et l’AS Monaco. Mais cette fois-ci, le PSG devrait pouvoir compter sur sa triplette offensive composée de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé (qui n’est pas assuré d’être titulaire).

Le PSG compte sur Messi

Dans le dur à Marseille et forfait à Monaco, Lionel Messi sera attendu au tournant. Après une campagne décevante la saison passée, le champion du monde argentin doit se racheter auprès des supporters du PSG qui l’attendent dans ce type de rendez-vous. Pour l’avoir affronté en finale de la Coupe du monde avec l’équipe de France, Dayot Upamecano sait à quoi il sera confronté comme il l’a confié dans un entretien accordé au journal L’Équipe .

«Il va commencer» : Mbappé a réussi un miracle, il annonce la décision du PSG https://t.co/ztxu8eFAl9 pic.twitter.com/dLRqKH5Opz — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

«C'est le joueur le plus intelligent du football»