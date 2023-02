«Il fait peur», il annonce du lourd pour le retour de Mbappé

La rédaction

Alors que le PSG reçoit ce mardi soir le Bayern Munich, le retour dans le groupe parisien de Kylian Mbappé est apparu comme une très bonne nouvelle pour l’entraîneur Christophe Galtier. Si ce dernier a martelé ne « vouloir prendre aucun risque » avec le numéro 7 parisien, Mbappé pourrait peut-être jouer quelques minutes dans ce match aller. Selon Bixente Lizarazu, le retour de l’attaquant français a de quoi inquiéter le Bayern.

Sorti blessé contre Montpellier, le 1er février dernier, Kylian Mbappé avait quitté le terrain en boitant, ce qui laissait présager le pire concernant sa présence face au Bayern ce mardi. Finalement, même si l’Équipe tend à dire qu’il ne sera pas titulaire, Mbappé sera bien présent dans le groupe parisien, et ce retour inopiné est une très bonne nouvelle pour le PSG selon Bixente Lizarazu, qui s’est exprimé dans les colonnes de l’Équipe .

Sans Mbappé, « le PSG devient lisible » lâche Bixente Lizarazu

Le champion du monde 98, passé par le Bayern entre 1997 et 2004, puis entre 2005 et 2006, déclare à propos de Kylian Mbappé : « Sa présence change tout pour son équipe et l'adversaire, qui ne peut pas se découvrir. Sans lui, le PSG est bien plus basique et lisible. C'est un attaquant "no limit". Il a de l'électricité dans les jambes qui fait peur aux défenseurs » .

Lizarazu dévoila la grande force de Mbappé