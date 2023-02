Une star du PSG raconte son calvaire

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé libre au PSG lors du mercato estival 2021, Sergio Ramos avait vécu une première saison très compliquée dans la capitale puisqu’il était miné par les blessures. L’ancien défenseur emblématique du Real Madrid se livre sur son calvaire et sur sa détermination à retrouver une bonne condition physique après son transfert.

En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir puisque son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain, Sergio Ramos (36 ans) profite de sa condition physique retrouvée depuis maintenant plusieurs mois. Après un premier exercice 2021-2022 très compliqué au PSG durant lequel il a été miné par des pépins physiques à répétition après son arrivée en provenance du Real Madrid, Ramos enchaine les matchs. Et il raconte son calvaire.

« Un très grand changement »

Dans un entretien accordé au site officiel de l’UEFA, Sergio Ramos livre d’abord les coulisses de son départ du Real Madrid, en fin de contrat, pour prendre la direction du PSG à l’été 2021 : « Quitter le Real Madrid a évidemment été un très grand changement. Mon objectif est toujours de continuer à gagner. Avec le Real Madrid, j’ai beaucoup gagné, mais je pensais que ce serait une bonne occasion de changer d’air… de tenter d’aider une équipe comme le PSG », confie Ramos.

« Tout a mal tourné »