Ça balance, le Qatar n'en a rien à faire du PSG

Thibault Morlain

En 2011, le Qatar a pris possession du PSG, rachetant ainsi le club de la capitale. Et à Paris, QSI n'a pas lésiné sur les moyens pour s'offrir les meilleures stars et se servir de cette vitrine en vue de la Coupe du monde. Le fait est que du côté du Qatar, malgré Messi, Mbappé et Neymar, le PSG ne serait pas vraiment suivi...

Aujourd'hui, le PSG est sous pavillon qatari. En effet, le club de la capitale a été racheté par QSI en 2011, devenant à cette occasion l'une des équipes les plus puissantes en Europe. Cela a alors permis au PSG de faire venir les plus grands noms du football, mais tout l'argent du monde n'achète pas forcément une popularité. Et cela vaut même du côté du Qatar.

Le Qatar préfère la Premier League à la Ligue 1

Comme l'explique Le Parisien ce mardi, au Qatar, les matchs du PSG en Ligue 1 ne sont pas énormément suivis. Mbappé, Messi, Neymar et compagnie sont davantage regardés quand la Ligue des Champions arrive. En revanche, s'il y a bien un championnat qui cartonne du chez les Qataris, c'est la Premier League.

Racheter Manchester United après le PSG

Selon le quotidien français, la Premier League ferait fureur au Qatar, y compris auprès de l'Emir, lui le grand fan de Manchester United. Ce n'est donc pas un hasard s'il est annoncé que les Qataris souhaiteraient aujourd'hui racheter les Red Devils. Un moyen également par la même occasion de débarquer dans un championnat beaucoup plus fort économiquement que la Ligue 1. A suivre...