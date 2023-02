Il se clashe avec les stars du PSG, la pilule ne passe pas

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu deux fois de suite en trois jours, le PSG est loin de sa meilleure forme avant d’affronter le Bayern Munich. A Monaco, le ton est même monté d’un cran entre Luis Campos et Neymar, ensuite défendu par Marquinhos. Le conseiller sportif du club de la capitale est d’ailleurs furieux des fuites de cette discussion dans la presse.

Le PSG est loin de vivre sa plus belle période. Battu à Marseille et Monaco dans la même semaine, le club de la capitale affronte le Bayern Munich ce mardi en Ligue des Champions, un choc qui tombe trois jours seulement après la discussion remuante entre Neymar et Luis Campos. « C’est arrivé, il y a eu un petit échange. Nous n'étions pas d’accord sur un point, mais ça arrive comme souvent dans un club », a reconnu l’attaquant du PSG, présent en conférence de presse pour la première fois de la saison.

«C'est la première fois que Neymar se faisait engueuler à ce point»

« Il a été mis sous pression. C'est la première fois que Neymar se faisait engueuler à ce point par un dirigeant du PSG. Et Campos lui est vraiment rentré dans la gueule. Neymar n'a jamais été secoué comme ça. Le fait qu'il vienne à la conf maintenant (lundi après-midi), moi je prends le match de demain (mardi) et le retour dans trois semaines, comme les matchs de la dernière chance pour Neymar au PSG », a de son côté expliqué Daniel Riolo dans L’After Foot.

