PSG : Mbappé se prend un avertissement

Le miracle prend forme. Alors qu'il ne devait faire son retour que dans quelques jours, Kylian Mbappé figure dans le groupe retenu pour défier le Bayern Munich ce jeudi. L'international français pourrait fouler la pelouse du Parc des Princes ce mardi. Mais de son côté, la formation allemande ne semble particulièrement effrayée et se réjouit de cette décision.

En ce jour de Saint-Valentin, le cœur des supporters parisiens va vibrer. Le PSG va, une nouvelle fois, tenter de conquérir la Ligue des champions, objectif affiché des responsables qataris. Mais le club de la capitale n'est pas seul à courtiser la Coupe aux grandes oreilles. Le Bayern Munich se présente sur sa route et a bien l'intention de plomber son rendez-vous avec l'histoire. Pour ce huitième de finale aller, le PSG pourra compter sur Lionel Messi et pourrait lancer dans le grand bain Kylian Mbappé, qui s'est remis très vite de sa blessure à la cuisse gauche. L'international tricolore est présent dans le groupe et pourrait bien fouler la pelouse du Parc des Princes.

« Je me réjouis que toutes les grandes stars soient là »

Invité à commenter ce retour, Hasan Salihamidzic ne souhaite pas s'attarder sur l'actualité du PSG et préfère se concentrer sur son équipe. « Nous avons du respect, ne vous inquiétez pas. Ce n'est plus un problème pour moi maintenant. Nous nous débrouillons tous bien pour nous concentrer sur notre équipe. Je me réjouis que toutes les grandes stars soient là » a confié le directeur sportif du Bayern Munich. Toutefois, la formation bavaroise se méfie des deux stars parisiennes.

« Tout le monde sait quel genre de stars ils sont »

« Tout le monde sait quel genre de stars ils sont, ce sont des joueurs incroyables Messi est champion du monde, il a façonné le monde du football pendant 15 ans. Mais nous ferions bien de nous concentrer sur nous-mêmes! Il est important que nous ayons une composition de haut niveau et que nous performions bien. J’ai une grande confiance en notre équipe. Ce sont les matchs où vous pouvez montrer de quoi vous êtes capable ; Nous avons du respect, mais pas de la peur. Les chances sont de 50/50. Pour l'entraîneur, pour les joueurs, pour le club, le match est très important pour nous tous » a-t-il déclaré.

Même son de cloche chez Nagelsmann