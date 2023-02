PSG : Un clash éclate, le vestiaire est choqué

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme l'a reconnu Neymar en conférence de presse ce lundi, le ton est monté dans le vestiaire du PSG à la mi-temps de la rencontre face à l'AS Monaco. Conseiller sportif du club, Luis Campos aurait eu un échange musclé avec l'international brésilien samedi dernier. Un dialogue, qui aurait marqué Marquinhos.

Le PSG est en difficulté sur le plan sportif, et cela provoque nécessairement des tensions. Alors que le club n'en menait pas large face à l'AS Monaco samedi dernier, Luis Campos aurait pris la décision de se rendre dans le vestiaire parisien et d'adresser quelques mots à ses stars.





Le ton est monté dans le vestiaire

Le conseiller sportif du PSG aurait regretté le manque d'agressivité de ses joueurs. Neymar aurait pris ses critiques personnellement et aurait eu un échange musclé avec le Portugais. « Oui, c’est arrivé, il y a eu un petit échange. Nous n'étions pas d’accord sur un point, mais ça arrive comme souvent dans un club » a reconnu le Brésilien ce lundi.

Marquinhos marqué par les propos de Campos