Ça clashe dans le vestiaire du PSG, Neymar pousse un coup de gueule

À quelques heures du choc face au Bayern Munich, la situation a dégénéré dans le vestiaire du PSG. À la mi-temps de la rencontre face à l'AS Monaco ce samedi, un échange tendu a eu lieu entre Neymar, Marquinhos et Luis Campos. La star de 31 ans l'a d'ailleurs confirmé en conférence de presse, avant de s'agacer concernant les fuites de ce genre d'informations au sein du vestiaire parisien.

À la mi-temps du match entre le PSG et l’AS Monaco, l’ambiance était tendue dans le vestiaire. Un clash aurait notamment éclaté entre Neymar, Marquinhos et Luis Campos d’après L’Equipe . Le conseiller football parisien reprochait le manque d’agressivité de certains, alors que les deux Brésiliens jugeaient que les problèmes étaient ailleurs. Le ton est alors rapidement monté entre les trois hommes, symbole du malaise qui s’est formé dans le vestiaire du PSG à quelques heures d’affronter le Bayern Munich.

«Le football, ce n'est pas que de l'amour, pas que de l'amitié»

Présent en conférence de presse ce lundi, Neymar a d’ailleurs confirmé son échange tendu avec Luis Campos. « C'est arrivé, une petite discussion, nous n'étions pas d'accord. Cela nous arrive tous les jours, mais je les aime tous, c'est comme avec ma copine. Le football, ce n'est pas que de l'amour, pas que de l'amitié. Il y a du respect mais ça arrive d'avoir des discussions. Nous nous ne sommes pas habitués à perdre, quand il y a des défaites, bien sûr que ça nous perturbe. Ça fait partie du processus pour s'améliorer » a confié la star du PSG, avant de pousser un coup de gueule concernant les fuites dans le vestiaire.

«Je vous garantis que beaucoup d'informations sont fausses»