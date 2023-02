«Son niveau s’effondre», un cadre du PSG au plus mal ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en grande difficulté sur le plan sportif au PSG, Marquinhos traverse une sérieuse période de doutes malgré une prolongation de contrat déjà actée en interne. Rolland Courbis livre son point de vue sur le défenseur brésilien, qui va jouer gros selon lui face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

En pleine crise sportive, le PSG peine à retrouver son rythme de croisière depuis le début de l’année 2023. Une situation symbolisée notamment par son capitaine emblématique, Marquinhos, qui affiche un niveau de jeu préoccupant depuis plusieurs mois avec le club de la capitale. Malgré ce contexte, le PSG a décidé de prolonger l’international brésilien jusqu’en 2027, mais Marquinhos va avoir des chose à prouver et notamment contre le Bayern Munich ce mardi soir, en Ligue des Champions.

PSG : «Mbappé ? On pourrait être dans la faute professionnelle grave...» https://t.co/zf5Lak0LmZ pic.twitter.com/HC5bqYkY3P — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Courbis inquiet pour Marquinhos

Contacté par le10sport.com, Rolland Courbis évoque l’état de forme de Marquinhos, et le consultant de RMC Sport rappelle que ses difficultés ne sont pas nouvelles au PSG : « Parmi les joueurs qui essuient beaucoup de critiques, j’ai l’impression que Marquinhos n’est pas mal. Mais si on s’attarde quelques secondes sur son cas, ça ne date pas d’aujourd’hui que ça ne va pas. Ok, il a raté sa Coupe du Monde. Il a manqué son pénalty et il est à l’origine de l’égalisation de la Croatie. Mais le début des problèmes de Marquinhos date de bien avant… Ca date du match retour contre le Real Madrid, la saison dernière, en Ligue des Champions », explique Courbis.

« Le Bayern pourrait être un tournant dans sa carrière »