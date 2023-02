«Le doute s’est installé» : Catastrophe annoncée au PSG, c’est la panique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, le PSG joue une partie de sa saison à l'occasion du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Une réaction est attendue de la part des hommes de Christophe Galtier, dans le dur depuis la fin de la Coupe du monde, mais de son côté, Alain Roche craint qu'il est déjà trop tard pour le club.

Comme chaque année, le PSG joue une grande partie de sa saison avec son huitième de finale de Ligue des champions, mais la pression est encore plus forte cette fois après le mauvais début d’année réalisé par les hommes de Christophe Galtier. Contre le Bayern Munich, le PSG n’a donc pas le droit à l’erreur en ce jour de Saint-Valentin, et une réaction est attendue. Néanmoins, certains redoutent que l’écurie parisienne ne parvienne pas à sortir de ses travers pour l’occasion.

« Je pense que j’ai rarement vu le PSG dans cet état-là »

« J’ai du mal à imaginer qu’on puisse appuyer sur un bouton et se dire : ça y est on va être bons. Parce que c’est la confiance qui n’est plus là et, moi, c’est ça qui m’inquiète. Le doute s’est installé , craint Alain Roche dans Le Parisien. On ne peut pas me dire autre chose. Je pense que j’ai rarement vu le PSG dans cet état-là. Il y a parfois eu de la suffisance, des manques de concentration. Mais là… »

🔴🔵 Kylian Mbappé entame une nouvelle course contre la montre avant le 8e contre le Bayern Munich L’attaquant du #PSG se rétablit à grande vitesse et pourrait surprendre en jouant #PSGBAYUn retour supersonique dont il a l’habitude@le10sport 📝⬇️ https://t.co/LZYjVi7iyJ — Bernard Colas (@BernardCls) February 13, 2023

« Vous êtes déstructurés »