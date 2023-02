En pleine crise, l’entraîneur du PSG est sauvé par le vestiaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec un PSG à la peine depuis la fin de la Coupe du monde, Christophe Galtier n’échappe pas aux critiques alors que sa nomination sur le banc l’été dernier avait déjà été pointée du doigt par plusieurs observateurs, estimant que l’ancien technicien de l’ASSE et du LOSC n’avait pas le profil idéal. Un point de vue que ne partage pas Sergio Ramos.

Contesté depuis sa nomination au PSG, alors que beaucoup attendaient Zinedine Zidane à sa place, Christophe Galtier n’échappe pas aux critiques depuis plusieurs semaines. Le club de la capitale est en effet à la peine, enchaînant les mauvais résultats et affichant un visage inquiétant sur le terrain. « Je crois que le PSG n’a jamais été aussi mauvais… Sortir Galtier vite , a notamment lâché le journaliste Daniel Riolo en réaction à la défaite parisienne à Monaco. J’entends bien que le problème n’est pas QUE le coach… Evidemment. Mais là on a le plus mauvais depuis 10 ans, donc faut vite passer à autre chose. »

Sergio Ramos est fan de Christophe Galtier

Pour autant, Christophe Galtier peut compter sur des soutiens de taille, notamment dans le vestiaire du PSG. Alors qu’il a pu côtoyer durant sa carrière des entraîneurs renommés à l’instar de José Mourinho, Carlo Ancelotti ou encore Zinedine Zidane, Sergio Ramos s’est dit fan du style Galtier.

« C'est vraiment un grand leader »