Zidane réclame du lourd pour son retour, c’est un échec total

La rédaction

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane prépare son retour. Mais le technicien n'hésite pas à poser ses exigences aux clubs intéressés. Le champion du monde 1998 aurait, notamment, réclamé l'arrivée d'Ousmane Dembélé, mais aussi de Rayan Cherki. Aucun ne semble disposé à le rejoindre.

Le PSG, le Real Madrid, la Juventus. Les équipes associées à Zinédine Zidane ont été nombreuses ces derniers mois. Mais à chaque fois, le technicien français a fait savoir ses exigences en matière de recrutement. Selon les informations de Sport, le champion du monde 1998 aurait, par exemple, réclamé l'arrivée de Rayan Cherki (OL), également ciblé par le PSG. Mais la formation lyonnaise n'a pas l'intention de le vendre.

Le PSG prépare un gros transfert, il se fait calmer https://t.co/a7BdW7kH9w pic.twitter.com/FqBqoDQluJ — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

L'OL veut retenir Cherki

« S'il a prolongé ? Non. Enfin, il avait prolongé l’été dernier, c’était déjà l’objet de discussions assez âpres. On avait pas mal poussé pour qu’il puisse prolonger même si à l’époque ce n’était pas aussi évident que ça peut l’être maintenant. Il a un contrat avec nous jusque dans un an avec une option supplémentaire. On espère que tout soit réuni pour qu’il puisse rester avec nous le plus longtemps possible. C’est vrai qu’on a été attaqué l’hiver dernier mais on voulait absolument le conserver parce qu’on sait que c’est un joueur spécial et différent et qu’il n’est pas encore arrivé au bout du chemin avec nous. Donc on va essayer de prolonger ce chemin le plus longtemps possible avec lui » a déclaré Bruno Cheyrou, responsable du recrutement de l'OL.

Dembélé veut rester au Barça