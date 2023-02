Zidane prépare le terrain pour son retour, il lui fait une fleur

Thomas Bourseau

Sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane serait prêt à faire son grand retour à la Casa Blanca. Néanmoins, le comité merengue apprécierait le profil de Jürgen Klopp. Pour autant, il n’est pas question de quitter Liverpool pour l’Allemand.

Zinedine Zidane est « sur le marché » . C’est du moins ce que son ami Frédéric Hermel et biographe a annoncé sur les ondes de RMC au cours du mois de janvier quelques jours après l’annonce de la Fédération française de football concernant la prolongation de contrat de Didier Deschamps. En effet, le plan du champion du monde 98 était de prendre la relève, mais Deschamps peut rester à la tête de l’équipe de France jusqu’en juin 2026 au mieux désormais. L’occasion pour Zidane de penser à se remettre dans le bain.

Zidane barré par Pochettino et Klopp pour le Real Madrid ?

D’ailleurs, à en croire les informations récemment divulguées par L’Équipe , Zinedine Zidane serait emballé par l’idée de s’asseoir une troisième fois sur le banc de touche du Real Madrid en tant qu’entraîneur principal. Certes, Carlo Ancelotti a confié vouloir honorer son contrat jusqu’au bout, soit jusqu’en juin 2024, mais le président Florentino Pérez pourrait prendre la décision de le remercier en fin de saison, d’autant plus que la Fédération brésilienne de football lui fait les yeux doux. Selon El Nacional , en plus de Mauricio Pochettino, le profil de Jürgen Klopp serait apprécié au Real Madrid.

«J'ai trop de responsabilités et je veux les assumer»