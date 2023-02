Une star de Deschamps a enfin tranché pour son avenir

Thomas Bourseau

Olivier Giroud pourrait se laisser tenter par l’idée de raccrocher les crampons en équipe de France comme ce fut le cas pour certains cadres depuis la fin de la Coupe du monde. Pour ce qui est de sa situation en club, tout pourrait devenir clair très vite.

Depuis la fin du Mondial perdu au Qatar en finale face à l’Argentine, plusieurs grands noms de l’équipe de France ont fait leurs adieux aux Bleus. Ce fut notamment le cas de Karim Benzema dans la foulée de la défaite. Depuis, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane ont imité l’exemple donné par Karim Benzema. Faudrait-il s’attendre à un départ à la retraite d’Olivier Giroud à présent ?

«Pour l’instant je continue»

L’attaquant âgé de 36 ans n’a pas encore pris sa décision comme il l’affirmait au micro de Canal+ en interview en janvier dernier. « L’équipe de France ? Pour l’instant je continue. Pour l’instant, je continue. C’est vrai que ça m’a fait quelque chose de voir Hugo arrêter après toutes ces années passées ensemble, la relation particulière que j’ai avec lui. C’est une page qui se tourne. C’est vrai que ça m’a fait réfléchir. Si on peut me revoir en mars au prochain rassemblement des Bleus ? Tout peut arriver (sourire), voilà. À partir du moment où je n’ai pas encore annoncé ma retraire internationale, je suis sélectionnable, mais il faut d’abord que je me demande si j’ai vraiment au fond de moi encore envie de porter ce maillot bleu. Vous savez ô combien il est important pour moi. C’est pour ça que je prends mon temps pour prendre ma décision ».

Giroud dans le flou pour les Bleus, mais certain pour le Milan AC

Le suspense est total donc concernant l’avenir d’Olivier Giroud chez les Bleus. En revanche, pour ce qui est de la suite des opérations en club, tout serait presque bouclé. Sous contrat jusqu’en juin prochain au Milan AC, Giroud devrait poursuivre son aventure lombarde. Les représentants du champion du monde auraient prévu de rencontrer les dirigeants du Milan AC dans les prochains jours pour parvenir à un accord pour une prolongation selon Fabrizio Romano. Le Milan AC le considérerait comme étant intouchable.