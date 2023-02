Il brille à l'OL et veut imiter Karim Benzema

La rédaction

Désormais installé en temps que titulaire à l'Olympique Lyonnais, Maxence Caqueret (22 ans) sort d'une académie qui a fait ses promesses depuis plusieurs années. Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Rayan Cherki pour ne citer qu'eux sont tous issus de la formation lyonnaise. Et Maxence Caqueret aimerait suivre l'exemple du Ballon d'Or Karim Benzema.

Lorsque l'on arrive au centre de formation de l'OL en étant jeune, on a forcément envie de marcher dans les pas de ses illustres prédécesseurs. Karim Benzema en est l'exemple parfait, lui qui est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, ce samedi lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs, à égalité avec Marcelo. Et Maxence Caqueret en est bien conscient.

Karim Benzema, l'idole de Maxence Caqueret

Lors d'une interview accordée à Foot Mercato , Maxence Caqueret dévoile le nom du joueur qui l'a le plus impressionné à l'OL : « À Lyon, c’est Karim Benzema. J’étais beaucoup plus jeune. Mais je pense que c’est un bon exemple à suivre quand on voit ce qu’il a pu faire à Lyon et par la suite. Ça reste un très bon exemple. »

