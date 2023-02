Crise au PSG : Le Qatar prépare l’arrivée de Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier au PSG, Christophe Galtier est déjà sous pression. Battu par l'OM et l'AS Monaco, le coach parisien n'aura pas le droit à l'erreur lors de ce huitième de finale en Ligue des champions. A en croire la presse espagnole, le tacticien joue sa place sur cet affrontement. En cas de défaite, le Qatar pourrait mettre la main sur Zinédine Zidane.

Au PSG, les défaites sont très mal vues. Et lorsque deux contreperformances s'enchaînent, les doutes s'installent et le mot crise est répété par les observateurs. Comme souvent dans ce type de situation, l'entraîneur se retrouve au centre des débats, et Christophe Galtier ne fait pas figure d'exception.

Zidane réclame du lourd pour son retour, c’est un échec total https://t.co/Ltadiz7bKW pic.twitter.com/qttPVl5Gob — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Galtier déjà sur la sellette

Battu par l'OM et l'AS Monaco ces derniers jours, Christophe Galtier se retrouve, déjà, en grand danger. Arrivé l'été dernier, le technicien ne doit pas se louper face au Bayern Munich, sous peine de perdre son emploi au PSG. En effet, les responsables qataris se questionneraient sur son avenir et commenceraient à préparer sa succession.

Le retour de la piste Zidane