«Tout a mal tourné» : Une star du PSG au plus bas

Arrivé au PSG après la fin de son aventure au Real Madrid à l’été 2021, Sergio Ramos a connu une première saison cauchemardesque dans la capitale française, miné par les blessures. De quoi faire douter le défenseur espagnol comme l’explique le principal intéressé dans un entretien accordé au site de l’UEFA.

Si la qualité de ses prestations fait encore débat, Sergio Ramos a néanmoins fait taire ses détracteurs concernant son état physique. Cette saison, le numéro 4 du PSG a déjà disputé 30 matches toutes compétitions confondues, bien plus que ses 13 apparitions lors de sa première année dans la capitale. L’ancien capitaine du Real Madrid a enchaîné les pépins physiques au point de susciter des rumeurs sur la suite de sa carrière, certaines sources évoquant une possible résiliation de son contrat. Finalement, Sergio Ramos a retrouvé sa solidité physique et pourrait désormais prolonger son bail prenant fin à l’issue de l’exercice en cours, en fonction du niveau affiché dans les prochaines semaines. Un retour sur le devant de la scène que le joueur de 36 ans doit notamment à son mental, bien que le doute ait habité son esprit.

« On commence à se demander si l’on a fait le bon choix »

Interrogé par le site de l’UEFA avant le choc de ce mardi en Ligue des champions, Sergio Ramos reconnaît avoir vécu un enfer à son arrivée au PSG. « Dès le début tout a mal tourné. Je me suis blessé, j’ai peiné à me remettre et à m’adapter au nouveau système, à la nouvelle équipe et au nouvel entraîneur. Le doute s’installe et on commence à se demander si l’on a fait le bon choix , confie le champion du monde espagnol. Cependant, je n'ai jamais rien lâché pendant ma carrière, j'ai toujours travaillé très dur pour être au top. »

« Le grand défi de la fin de ma carrière »