Le PSG peut trembler, une vieille connaissance lance un appel du pied à Messi

La rédaction

Le feuilleton Lionel Messi risque de faire couler beaucoup d'encre d'ici la fin de la saison. L'attaquant du PSG voit son contrat expirer en juin prochain, et le club parisien fait tout pour le prolonger. Mais la concurrence est rude sur ce dossier, surtout que le FC Barcelone, par l'intermédiaire de Ronald Araujo, drague la Pulga.

Lionel Messi retournera-t-il au FC Barcelone, club qui l'a fait connaître et avec qui il a tout gagné ? C'est un option sérieuse, surtout quand on connaît le lien indéfectible entre Messi et les Blaugranas . Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, qui veut à tout prix prolonger son numéro 30, Ronald Araujo déclare sa flamme à Messi et rêverait de pouvoir à nouveau jouer avec lui.

« Le retour de Messi ? J'adorerais ça »

Le défenseur du FC Barcelone, Ronald Araujo a évolué avec Lionel Messi sous le maillot blaugrana pendant deux saisons. Pour l'émission Jijantes FC de Gerard Romero, il a fait un appel du pied à l'actuel joueur du PSG, Lionel Messi : « Le retour de Messi ? On verra, mais j'adorerais ça. Le retour de Leo sera très spécial. C'est le meilleur joueur du monde et nous serons heureux s'il pouvait revenir. »

Un clash éclate au PSG, voilà les coulisses https://t.co/cdqRpXdqQn pic.twitter.com/pL0Kc0UNlO — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

Un message envoyé à sa direction