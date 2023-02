Avec le PSG, le Qatar se lance dans une partie de poker

Thomas Bourseau

Après plus de dix ans du rachat du PSG, QSI pourrait-il prendre une décision lourde de conséquences pour le projet du Paris Saint-Germain en investissant majoritairement à Manchester United ? Le suspense est à son comble.

À l’été 2011, avant d’acquérir le PSG, le Qatar Sports Investments ou QSI, avait tenté sa chance avec Manchester United. C’est en effet la tendance évoquée dans les médias ces derniers temps et notamment par le journaliste Damien Degorre qui a affirmé cette version des faits sur le plateau de L’Équipe du soir. Le projet de la famille royale du Qatar serait de mettre la main sur Manchester United alors que la famille Glazer a mis le club mythique anglais en vente.

Le Qatar cherche à acquérir Manchester United

Il était question récemment d’une volonté de QSI de se développer pendant l’année 2023 en investissant minoritairement dans un grand club anglais. La première date limite pour soumettre une offre est fixée à vendredi par Manchester United et seul Sir Jim Ratcliffe a publiquement fait part de son envie de racheter les Red Devils selon The Athletic . Le Qatar est intéressé, mais des doutes subsistent quant aux modalités du rachat et par quelle entité.

Une obligation de vendre le PSG pour United si…