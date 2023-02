Messi a réalisé son rêve, il s’enflamme totalement

Pierrick Levallet

Au Qatar, Lionel Messi a réalisé son rêve. Le joueur de 35 ans voulait à tout prix décrocher une Coupe du monde avant sa retraite. Et après avoir battu Kylian Mbappé en décembre dernier, La Pulga y est parvenu. Désormais, certains le considèrent comme le plus grand de l'histoire. Et Gerard Piqué ne contredira pas ce point.

En début de saison, Lionel Messi l’a bien fait comprendre. L’Argentin s’est préparé avec le PSG afin d’arriver en pleine forme au Qatar pour la Coupe du monde. La Pulga était en mission, alors que ce Mondial était probablement le dernier de sa carrière. À 35 ans, le septuple Ballon d’Or a tout donné pour ramener le graal en Argentine.

Messi a battu Mbappé au Qatar

Et au Qatar, Lionel Messi a réalisé son rêve. La Pulga s’est faite peur contre les Bleus de Kylian Mbappé. Mais après une finale d’anthologie contre l’Équipe de France, c’est bien Lionel Messi qui a soulevé le prestigieux trophée de la Coupe du monde. Grâce à ce sacre, certains le voient désormais comme le plus grand de l’histoire. Et Gerard Piqué n’ira pas contredire cela.

«Il est le meilleur de l'histoire»