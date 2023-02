Qatar - PSG : Un projet titanesque est lancé

Axel Cornic

Les investisseurs qataris ne semblent pas se satisfaire du Paris Saint-Germain et auraient un nouvel objectif colossal. Du côté de Doha on voudrait en effet acheter Manchester United, que la famille Glazer souhaite vendre assez rapidement et qui pourrait représenter un projet beaucoup plus intéressant notamment grâce à la Premier League.

On se demande ce qui pourrait bien arrêter les rêves du Qatar. Après avoir acheté le PSG et en avoir fait l’un des clubs les plus ambitieux d’Europe, l’émirat souhaiterai transmettre une offre pour acquérir Manchester United, un véritable pilier de la Premier League et du football mondial.

Crise au PSG : Le Qatar prépare l’arrivée de Zidane https://t.co/WnrAEjmpmw pic.twitter.com/b6DVEi6i8t — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Le PSG et Manchester United sous pavillon qatari

Le règlement UEFA interdit toutefois à un même propriétaire de détenir deux clubs rivaux et face à ces rumeurs certains se sont même demandé si le Qatar n’allait pas lâcher le PSG. Pour le moment cela ne semble pas être le projet, puisque les propriétaires parisiens souhaiteraient gérer deux projet parallèles et indépendants.

Un fond indépendant pour dribler l’UEFA