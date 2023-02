Départ en vue, une star du PSG dévoile tous ses plans !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 36 ans, Sergio Ramos se rapproche inéluctablement de la fin de sa carrière, alors que son contrat avec le PSG expire au terme de la saison en cours. Le défenseur peut donc d’ores et déjà se pencher sur sa retraite, et plusieurs idées germent dans son esprit comme il l’a expliqué dans un entretien accordé au site de l’UEFA.

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Sergio Ramos est encore dans le flou pour la suite de sa carrière. Miné par les blessures durant ses premiers mois dans la capitale, le défenseur espagnol enchaîne désormais les matches, au point de semer le doute dans l’esprit des dirigeants parisiens concernant une prolongation. L’hypothèse d’un nouveau bail avec le PSG n’est donc pas à écarter, alors que Sergio Ramos aurait également la cote du côté de l’Arabie saoudite. A 36 ans, la carrière de l’Espagnol approche quoi qu’il arrive de son terme, incitant celui-ci à se pencher sur sa reconversion.

🔴🔵 Kylian Mbappé entame une nouvelle course contre la montre avant le 8e contre le Bayern Munich L’attaquant du #PSG se rétablit à grande vitesse et pourrait surprendre en jouant #PSGBAYUn retour supersonique dont il a l’habitude@le10sport 📝⬇️ https://t.co/LZYjVi7iyJ — Bernard Colas (@BernardCls) February 13, 2023

Sergio Ramos veut découvrir « une vie normale »

« J’ai consacré beaucoup de temps au football, et je n’ai pas eu de temps pour la famille. Alors, quand je prendrai ma retraite, je consacrerai deux ans à l’éducation de mes enfants, à vivre des expériences quotidiennes que l’on ne peut pas faire en même temps que le football, comme le ski, emmener les enfants en vacances sans pression, les emmener à des cours de tennis, c'est-à-dire, une vie normale », confie Sergio Ramos dans un entretien publié sur le site de l’UEFA.

« Je me vois bien président de club, directeur sportif ou entraîneur »