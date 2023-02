Neymar - Messi : Un miracle est attendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures du choc contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG joue très gros et ne part pas favori compte tenu du contexte. Néanmoins, Jérémy Ménez affiche son optimiste, surtout pour Neymar et Lionel Messi qui animeront l'attaque parisienne, Kylian Mbappé débutant sur le banc.

Depuis le début de l'année 2023, le PSG enchaîne les contre-performances. Invaincus durant la première partie de saison, les Parisiens ont déjà concédé quatre défaite en un mois et demi. C'est donc dans un contexte très délicat que le club de la capitale affronte le Bayern Munich ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Et pourtant, Jérémy Ménez est optimiste pour le PSG avant ce choc, notamment grâce au talent de Lionel Messi et Neymar.

Messi et Neymar vont «galvaniser le reste du collectif»

« Pour tout dire je suis assez confiant pour le match de ce soir. Dans le sens où c'est une autre compétition, c'est un autre contexte que la Ligue 1. Ces joueurs-là vivent de cette compétition. Maintenant je pense que ce duo va un peu donner le tempo du match. Les trois ou quatre premiers ballons de Messi et Neymar, leurs courses vers l'arrière ou celles qui vont permettre de défendre avec l'équipe. Cela va galvaniser le reste du collectif. Je pense que ce sont eux qui vont donner la tendance du scénario du match. Les autres vont un peu suivre ces deux génies du football », assure l'ancien attaquant du PSG au micro de RMC Sport , avant de poursuivre.

«J'ai peu de doutes sur l'envie et l'implication»