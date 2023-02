«C’est complètement fou», le projet du Qatar le fait halluciner

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain ne semble pas suffire pour les rêves sans limites du Qatar. Voilà plusieurs semaines déjà que la volonté de l’émirat d’acheter Manchester United est évoquée et le dossier est rentré dans le vif, puisque les offres devraient être étudiées au cours des prochains jours. Un projet incroyable pourrait donc voir le jour, ce qui ne laisse personne insensible.

En une dizaine d’année, le Qatar a fait du PSG un club qui compte sur la scène européenne, même si le premier titre en Ligue des Champions est toujours attendu. Les chances pourraient bientôt doubler, puisqu’à Doha on travaillerait actuellement sur le rachat de Manchester United.

Une offre imminente ?

D’après les informations de RMC Sport , l’idée de ne serait pas de lâcher le PSG pour tout miser sur Manchester United, mais bien d’avoir deux projets parallèles et à priori indépendants. Cela pourrait ainsi passer par un fonds d’investissement indépendant, afin de contourner les règles de l’UEFA.

« Le Qatar va vraiment acheter Man United ?? »