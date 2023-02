PSG : Neymar, Messi et Mbappé prennent un coup de pression

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu par le Bayern Munich en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le PSG a concédé sa troisième défaite de rang. Avant l’entrée de Kylian Mbappé, le club de la capitale n’a jamais inquiété la défense munichoise. Danilo Pereira a insisté dessus après le match en réclamant plus de la part des joueurs offensifs.

Jamais deux sans trois ! Après l’OM et l’AS Monaco, c’est le Bayern Munich qui a fait tomber le PSG mardi soir en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Jamais dangereux pendant 70 minutes, Paris s’en est remis à Kylian Mbappé dès qu’il a fait son entrée. Insuffisant néanmoins pour accrocher un match nul.

Messi et Neymar peu inspirés

Avant que Kylian Mbappé n’entre sur la pelouse, Lionel Messi et Neymar avaient pour objectif de mettre en difficulté la défense du Bayern Munich. Mais les deux stars du PSG n’ont jamais été en mesure d’inquiéter l’arrière-garde allemande, solide pendant toute la rencontre.

Mbappé - Neymar : Nouveau clash entre les deux stars du PSG ? https://t.co/SY6miMtsOd pic.twitter.com/Zx9n3P8L8Z — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

«Nous ne devons pas avoir peur d’être plus offensifs»