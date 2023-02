Grosse surprise avec le PSG, Kylian Mbappé s’explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son forfait semblait acté pour le huitième de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1), Kylian Mbappé était bien dans le groupe mardi et a pu fouler la pelouse du Parc des Princes. Une entrée qui a métamorphosé l’équipe dirigée par Christophe Galtier. A l’issue du match, Mbappé est revenu sur cette course contre la montre pour revenir à temps.

Annoncé forfait il y a encore quelques jours, Kylian Mbappé a finalement réussi son pari en apparaissant sur la pelouse du Parc des Princes lors du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1). Une entrée tranchante qui aurait pu être décisive si Nuno Mendes n’avait pas été signalé hors-jeu sur son but dans les dix dernières minutes. Déterminé et motivé avant le match retour, Kylian Mbappé s’est prononcé au coup de sifflet final sur son retour.

« Compliqué et imprévisible »

« C’était un peu compliqué et imprévisible. Je n’étais pas censé jouer mais je voulais aider les copains et apporter de l’énergie. Nous avons tout essayé et travaillé jour et nuit. Nous avons réussi à obtenir un bout de match. Ce n’était pas ce que je voulais… je veux toujours jouer. Mais il faut parfois se contenter de ce qu’on peut faire. Aujourd’hui, je ne pouvais faire que ça », a déclaré Mbappé au micro de Canal +, relayé par CulturePSG .

« Regarder la première heure du banc c'était très difficile »