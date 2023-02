Mbappé - Neymar : Nouveau clash entre les deux stars du PSG ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne devait pas y participer, Kylian Mbappé a pu disputer 35 minutes mardi soir, lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich (0-1). L’international français aura tout de même réveillé ses coéquipiers, qui se sont procurés des occasions en fin de rencontre. L’attaquant du club de la capitale se projette déjà sur le match retour et en a profité pour faire passer un message, dont le destinataire semble être Neymar.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a essuyé sa troisième défaite consécutive, en s’inclinant face au Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions (0-1). Après une première mi-temps au cours de laquelle les Parisiens n’ont frappé qu’une seule fois au but, l’entrée de Kylian Mbappé à la suite de l’ouverture du score de Kingsley Coman aura eu le mérite de réveiller ses coéquipiers.

« Chacun doit bien manger, bien dormir »

Revenant tout juste de blessure, l’international français n’était pas à 100%, mais estime que le PSG pourra aller chercher une victoire à l’Allianz Arena le 8 mars prochain lors du match retour. « Oui, bien sûr. Je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum. Nous avons vu que quand nous jouons un football offensif et que nous allons de l’avant, ils ne sont pas à l’aise. Nous allons aller là-haut pour gagner et nous qualifier », a déclaré Kylian Mbappé à l’issue de la rencontre, au micro de Canal+ .

Un message pour Neymar ?